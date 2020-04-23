Anadolu Isuzu, Garenta, KIA ve KNS Otomotiv'den sağlık çalışanları için iş birliği Anadolu Isuzu, Garenta, KIA ve KNS Otomotiv, Kovid-19 ile mücadelede sağlık personelini virüsten korumak amacıyla iş birliği yaptı.

Anadolu Isuzu, Garenta, KIA ve KNS Otomotiv, Kovid-19 ile mücadelede sağlık personelini virüsten korumak amacıyla iş birliği yaptı.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında sürecin en başından itibaren çalışmalar gerçekleştiren Anadolu Isuzu, Garenta, KIA ve KNS Otomotiv, entübasyon ve biyolojik numune alma kabini üretimi için iş birliği yaptı.

Sağlık personelini salgından korumak amacıyla başlatılan proje kapsamında üretilecek olan entübasyon ve biyolojik numune alma kabinleri, ihtiyacı olan hastanelere teslim edilecek.

Kovid-19 testleri sırasında sağlık personelini maksimum seviyede korumak için üretilen entübasyon kabini, entübasyon operasyonu sırasında hastalar operasyon yatağındayken doktorları aerosollerden koruyor. Bu sayede sağlık çalışanı, örnekleri güvenli bir şekilde alabiliyor.

Her kullanımdan sonra da kabinin içi bir sonraki hastaya virüsün bulaşmasına izin vermeyecek şekilde dezenfekte ediliyor.

Biyolojik örnek alma kabini ise hastalardan numune alırken hemşire ve doktorların korunması amacıyla kullanılıyor.

Kabin içinde bulunan ultraviyole ışık sistemi sayesinde her kullanımın ardından dakikalar içinde temizleniyor, bir sonraki hastanın kullanımına hazırlanıyor.

Hasta veya virüs şüphesi olan kişi bu kabine girdiği zaman izole edilmiş delikleri sayesinde temas olmaksızın örnek alınıyor. Bu sayede hem sağlık çalışanı hem de kabine giren kişinin virüsten etkilenmesi en aza indiriliyor.

Anadolu Isuzu, KIA ve Garenta'nın tüm markalarıyla desteklediği proje kapsamında sağlık çalışanlarına özel olarak üretilecek kabinlerin ilerleyen günlerde hastanelere teslim edilmesi hedefleniyor.

Anadolu Gurubu, daha önce de Milli Dayanışma Kampanyası'na 30 milyon TL kaynak ayırdığını ve 5 milyon TL bağış yaptığını açıklamıştı.

Kaynak: AA