Anadolu Isuzu'dan yetkili servis ve distribütörler için uzaktan öğrenme ve teknik destek projesi - Haberler Ekonomi
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Anadolu Isuzu'dan yetkili servis ve distribütörler için uzaktan öğrenme ve teknik destek projesi

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Anadolu Isuzu'dan yetkili servis ve distribütörler için uzaktan öğrenme ve teknik destek projesi

Anadolu Isuzu, yetkili servisleri ve distribütörleri için özel uzaktan öğrenme ve teknik destek projesi geliştirdi.

Anadolu Isuzu, yetkili servisleri ve distribütörleri için özel uzaktan öğrenme ve teknik destek projesi geliştirdi.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, uzaktan teknik destek ve online eğitim sistemini başarıyla uygulamaya geçirdi.

En yeni ve gelişmiş olanakları kullanan Anadolu Isuzu Teknoloji Merkezi, distribütör, servis ve müşterilere hızlı, kaliteli, teknolojik bilgi ve uygulama desteği sunulmasını sağlıyor.

Uzman bir teknik destek ekibinin sürekli görev yaptığı merkezde, uzaktan eğitimlerin düzenlendiği, teknik prosedürlerle ilgili video içeriklerinin hazırlandığı ve online eğitim uygulamalarının yapıldığı stüdyo yer alıyor. Online stüdyoda, gelişmiş kamera sistemleri, özel ses ve ışık düzeni ve büyük ekranların yer aldığı bir altyapı hazırlandı.

Yurt dışındaki distribütörler ve yetkili servisler için uzaktan eğitimlerin düzenlendiği stüdyoda, distribütör ve teknik servislere yönelik olarak düzenlenen canlı eğitim etkinlikleri sayesinde gerekli prosedürlerin anında ve etkileşimli biçimde uygulanması sağlanıyor. Katılımcılar, eğitimlere kamera ve ses sistemleri açık olarak doğrudan katılabiliyor, sorularını anlık olarak yöneltebiliyor ve yapılan teknik işlemleri çok yakından takip edebiliyor.

Uzman teknik destek ekibi, teknoloji merkezinde kurulu olan teknolojik ekipmanlar ve yazılım programları sayesinde sahadaki teknisyenlerle görüntülü görüşüp ihtiyacı hızla tanımlıyor ve çözüme kavuşturuyor. Sistemin altyapısı, gerekli tüm doküman ve prosedürlere kolayca erişim ve paylaşım olanağı da sağlıyor. Böylece merkezdeki uzman ekipler, en doğru çözüm için nitelikli teknik servis desteğini sağlarken, araç başındaki teknisyene de bilgileri detaylı bir şekilde aktarıyor.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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Haber: Anadolu Isuzu'dan yetkili servis ve distribütörler için uzaktan öğrenme ve teknik destek projesi - Haberler Ekonomi
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