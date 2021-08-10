Anadolu Isuzu'dan Matador Yoldaş'a 15 adet NPR model kamyon teslimatı
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Anadolu Isuzu'dan Matador Yoldaş'a 15 adet NPR model kamyon teslimatı

Anadolu Isuzu'dan Matador Yoldaş'a 15 adet NPR model kamyon teslimatı
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Anadolu Isuzu, Hatay'da ulusal birçok markanın bayiliğini yürüten Matador Yoldaş firmasına, 14 adet NPR 10 LONG ve 1 adet NPR LONG olmak üzere toplam 15 adet Isuzu kamyon teslimatı gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu, Hatay'da ulusal birçok markanın bayiliğini yürüten Matador Yoldaş firmasına, 14 adet NPR 10 LONG ve 1 adet NPR LONG olmak üzere toplam 15 adet Isuzu kamyon teslimatı gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, Matador Yoldaş, dayanıklı şasi yapısı, ekonomik işletme maliyeti ve model çeşitliliği ile birçok sektöre hitap eden N serisi kamyonlarını içecek dağıtımında kullanacak. Hatay'da gerçekleşen teslimat törenine, Matador Yoldaş Yönetim Kurulu Başkanı Gassan Yoldaş, Yönetim Kurulu Üyesi Ulaş Yoldaş, Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman, Anadolu Isuzu Satış Müdürü Atakan Gürler, Öztopraklar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Vedi Öztoprak, Öztopraklar Satış Müdürü Kemal Sürmeli ve Matador Yoldaş çalışanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını hızlı ve ekonomik şekilde karşıladıklarını belirterek, satış sonrası hizmet ile desteklerinin sürekli olarak devam ettiğini ifade etti.

Hatay Isuzu Yetkili Satış Bayisi Öztopraklar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Vedi Öztoprak da uzun yıllardır müşterisi olan Matador Yoldaş'ın yeni araçlarında yine kendilerini tercih ettiği için mutlu olduklarını aktardı.

Matador Yoldaş Yönetim Kurulu Başkanı Gassan Yoldaş ise Öztopraklar Otomotiv'den aldıkları son araçlarla 150 adete ulaşan Isuzu araç parkıyla büyümeye devam edeceklerini belirterek, "Isuzu araçları, dayanıklılığının yanında, ekonomik işletme maliyetleri ve satış sonrası hizmeti ile her zaman ilk tercihimiz olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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