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Anadolu Isuzu'dan entübasyon ve biyolojik numune alma kabini teslimatı

Anadolu Isuzu, Garenta, KIA ve KNS Otomotiv, Kovid-19 ile mücadelede aralıksız çalışan sağlık personelini virüsten korumak amacıyla ürettiği entübasyon ve biyolojik numune alma kabinlerini 19 ildeki hastane ve sağlık müdürlüklerine teslim etti.

Anadolu Isuzu'dan entübasyon ve biyolojik numune alma kabini teslimatı
27.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:51

Anadolu Isuzu, Garenta, KIA ve KNS Otomotiv, Kovid-19 ile mücadelede aralıksız çalışan sağlık personelini virüsten korumak amacıyla ürettiği entübasyon ve biyolojik numune alma kabinlerini 19 ildeki hastane ve sağlık müdürlüklerine teslim etti.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında toplumsal fayda amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Anadolu Isuzu, Garenta, KIA ve KNS Otomotiv, entübasyon ve biyolojik numune alma kabini üretimi için iş birliği yaptı.

Sağlık personelini salgından korumak amacıyla başlatılan proje kapsamında üretilen entübasyon ve biyolojik numune alma kabinleri 19 ildeki hastane ve il sağlık müdürlüklerine teslim edildi.

Kovid-19 virüs testleri sırasında sağlık personelini ve hastane ortamını maksimum seviyede korumak için üretilen entübasyon kabini, sağlık çalışanlarını hastalar operasyon yatağındayken gerçekleştirilen entübasyon operasyonu sırasında aerosollerden koruyor.

Bu sayede sağlık çalışanı örnekleri güvenli bir şekilde alabiliyor. Her kullanımdan sonra kabininin içi bir sonraki hastaya virüsün bulaşmasına izin vermeyecek şekilde dezenfekte ediliyor.

Biyolojik örnek alma kabini ise, hastalardan numune alırken sağlık çalışanlarının korunması amacıyla kullanılıyor.

Kabin, içinde bulunan ultraviyole ışık sistemi sayesinde her kullanımın ardından dakikalar içinde temizleniyor, bir sonraki hastanın kullanımına hazırlanıyor.

Hasta veya virüs şüphesi olan kişi, bu kabine girdiği zaman izole edilmiş delikleri sayesinde temas olmaksızın örnek alınıyor.

Bu sayede hem sağlık çalışanı hem de kabine giren kişinin, virüsten etkilenmesi en aza indiriliyor.

Anadolu Isuzu, KIA ve Garenta'nın tüm markalarıyla desteklediği proje kapsamında üretilen kabinler; İstanbul, Kocaeli, Manisa, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Sivas, Denizli, Zonguldak, Afyon, Yalova, Bolu, Ankara, Çanakkale, Bayburt, Samsun, Isparta, Mersin ve Ordu illerindeki sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu.

Anadolu Grubu, daha önce de Kovid-19 ile mücadeleye 30 milyon TL kaynak ayırdığını ve Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL bağış yaptığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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