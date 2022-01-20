Anadolu Isuzu'da genel müdürlüğe bağlı iki yeni grup direktörlüğü oluşturuldu

Anadolu Isuzu'da Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü'ne Hakan Kefoğlu, Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü'ne Hakan Özenç atandı.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, genel müdürlüğe bağlı iki yeni grup direktörlüğü oluşturuldu.

Gerçekleştirilen organizasyon değişikliği kapsamında, genel müdürlüğe bağlı Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü ve Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü oluşturuldu.

Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü'nü 2015'ten bu yana İhracat Direktörü olarak görev yapan Hakan Kefoğlu üstlenirken, Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü'ne Satış Sonrası Hizmetler Direktörü olarak görev yapan Hakan Özenç atandı.

Yeni yapılanma kapsamında, Yurtiçi Satış ve Uluslararası Satış Direktörlükleri, Pazarlama İletişimi ve Bayi Geliştirme Müdürlüğü Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek.

Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü bünyesinde ise Tedarik Zinciri, Teknik ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörlükleri yer alacak.

Atamalar

Verilen bilgiye göre, İstanbul Alman Lisesi'nin ardından 2003'te Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Hakan Kefoğlu, 2001-2004 yılları arasında IBS Danışmanlık'ta Danışman, 2005-2009'da Mey İçki Dış Ticaret Departmanı'nda çeşitli görevlerde, 2009-2010'da Doluca Şarapçılık'ta İhracat ve Ulusal Zincir Mağazalar Müdürü, 2010-2015'te ise Anadolu Grubu'na ait Komili ve Kırlangıç markalarını bünyesinde bulunduran Ana Gıda AŞ'de sırasıyla İhracat Geliştirme Müdürü ve İhracat Müdürü olarak görev yaptı.

2020 yılında ABD ve Fransa'da INSEAD Üniversitesi'nin Yönetici Eğitim Programı'na katılan ve 2015'ten itibaren Anadolu Isuzu İhracat Direktörü olarak görev yapan Kefoğlu, Ocak 2022 itibarıyla Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü olarak atandı.

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardından 1990 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Hakan Özenç de 2006 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Yönetim üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1994-2006'da Anadolu Isuzu'da sırasıyla Kalite Kontrol Mühendisi, Kalite Kontrol Şefi, Malzeme İkmal Şefi, Otobüs Üretim Şefi, Üretim Müdürü pozisyonlarında görev alan Özenç, 2007-2013'te ise AR-GE Müdürü olarak görev yaptı.

2014-2020'de Üretim, Kalite Kontrol, Üretim Planlama ve Stok Kontrol bölümlerinden sorumlu Teknik Direktör, 2020-2022'de Satış Sonrası Hizmetler Direktörü olarak görev yapan Hakan Özenç, Ocak 2022 itibarıyla Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörü olarak atandı.