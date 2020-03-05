Anadolu Isuzu, Busworld Turkey Fuarı'na 4 aracıyla katıldı

05.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:16

Ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, Busworld Turkey 2020'de, bulunduğu pazarların ihtiyaçlarını göz önüne alarak geliştirdiği çevreci ve sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışan Citiport 12 CNG, Novociti Life, Novo Lux ve elektrikli Novociti Volt araçlarıyla katıldı.

Türkiye'nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, uluslararası otobüsü endüstrisi ve yan sanayiini bir araya getiren Busworld Turkey 2020'de 4 aracıyla ziyaretçileriyle buluştu. Şirketi, fuarda, ilgi gören modelleri ile geleceğin toplu ulaşım trendlerine dikkati çekti.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, fuar standındaki basın toplantısında yaptığı konuşmada, şu an için 42 ülkeye ihracat yaptıklarını ancak ülke sayısını 2023'te 60'a çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Avrupa'da toplu taşıma ihalelerinin aranılan ismi olduk"

Anadolu Isuzu olarak hedefledikleri pazarların ihtiyaçlarını doğru belirlediklerini, bu doğrultuda ürün ve hizmet sunduklarını dile getiren Arıkan, "Attığımız güçlü adımlarla ihracat rakamlarımızı artırmaya devam ediyor, markamızı dünyada da güçlendiriyoruz. İhracatta son yıllarda gösterdiğimiz agresif büyüme performansı risklerimizi daha iyi yönetmemizin ve sağlıklı büyümemizin en önemli kaldıraçlarından birisi oldu ve olmaya da devam edecek. Bugün 42 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2023'te bu rakamı 60'ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 15 yıldır midibüste ihracat şampiyonuyuz. Avrupa belediyeleri Türk mühendisleri tarafından üretilen, yerlilik oranı yüzde 70'in üzerine çıkan araçlarımıza büyük ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa'da toplu taşıma ihalelerinin aranılan ismi olduk." dedi.

Isuzu Novociti Life ile Polonya, İtalya, Yunanistan ve Fransa'dan sonra Gürcistan'a da giriş yaptıklarını belirten Arıkan, geçen yıl Tiflis Belediyesi'ne yapılan 16.9 milyon Euro tutarındaki midibüs teslimatı ile midibüs segmentinde Türk otomotiv tarihinin en büyük midibüs ihracatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Arıkan, geleceğin toplu taşıma dünyasındaki ihtiyaç ve trendleri öngörerek geliştirdikleri çevreci ve konforlu araçları ile dünyanın önemli otobüs firmalarının yer aldığı fuarda bulunmaktan heyecan duyduklarını sözlerine ekledi.

Isuzu Novociti Life Avrupa'da beğenilmeye devam ediyor

Öte yandan verilen bilgilere göre, yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm sunuyor. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.

Hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için tasarlanan Isuzu Novociti Life, 1 yılda hem Türkiye hem de Polonya ve İtalya'daki otoritelerden 3 ödül alırken, Avrupa'da da ilgi görmeye devam ediyor.

Yüzde 100 elektrikli Isuzu Novociti Volt

Emisyon kurallarının gittikçe katılaştığı dünyada, midibüs segmentinde yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan Isuzu Novociti Volt Busworld fuarda dikkati çekti. Novociti Life'ın elektrikli versiyonu olan Novociti Volt, tam elektrikli sürüş sistemi ile sessiz olmakla beraber tamamen sıfır karbon emisyon seviyesi sayesinde çevre dostu araçlar kategorisinde yer alıyor.

Kullanıcıya 2 farklı batarya kapasitesi sunan Novociti Volt, 140 kWh'lık batarya kapasitesi ile araca 210 km'ye kadar menzil imkanı sağlarken, 268 kWh'lık batarya kapasitesi ile araca 400 km'ye kadar menzil imkanı sunuyor.

Garanti kapsamında pil ömrünün 5 yıl veya 250.000 km boyunca yüzde 70 oranının altına inmeyeceği garanti ediliyor.

Düşük maliyetli ve çevreci Citiport 12 CNG

Tüm dünya şehirlerinde düşük emisyon salınımı ve çevreye duyarlı araç kullanımının teşvik edilmesi çalışmaları doğrultusunda geliştirilen, CNG (Compressed Natural Gas – Sıkıştırılmış Doğal Gaz) sistemine sahip alt yapısıyla düşük tüketim ve çevre dostu olan Citiport 12 CNG da fuarda büyük ilgi gördü.

Citiport 12 CNG, sıkıştırılmış gaz yakıt sistemiyle hem düşük işletim maliyetlerine sahip, hem de sıradan bir toplu ulaşım aracına göre çevreye verilen zararı azaltıyor.

Novo S ile aynı platformu paylaşan Novo Lux ise iç tasarımı ve standart olarak sunduğu donanımlar ile daha yüksek bir konfor sunuyor.

Donanım seviyesi ve engelliler için özel versiyonlarından 2+1 koltuk dizilimi gibi konforlu farklı birçok opsiyonu sayesinde çok yönlü kullanıma uygun olan Nova Lux, özellikle yolcularına daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmak isteyen servis ve turizm taşımacılarına hitap ediyor.

Kaynak: AA