Anadolu imam hatip liseleri ile diğer lise mezunları için Katar'da lisans eğitimi imkânı

Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi ve Lusail Üniversitesi iş birliğiyle 2021-2022 eğitim öğretim yılında Katar Üniversitesi için 30, Lusail Üniversitesi için kabul şartlarını taşıyan 10 öğrenciye tam eğitim bursu verilecek.

Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi ve Lusail Üniversitesi iş birliğiyle 2021-2022 eğitim öğretim yılında Katar Üniversitesi için 30, Lusail Üniversitesi için kabul şartlarını taşıyan 10 öğrenciye tam eğitim bursu verilecek. Başvurular, Katar Üniversitesi için 10 Ağustos; Lusail Üniversitesi için 7 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek.

İmam hatip lisesi mezunlarının ortaokul ve lise dönemi boyunca aldıkları Arapça eğitimi düşünüldüğünde, kabul şartları açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Tam burs için adayların; lise diplomasında 100 üzerinden en az 85 puan ortalamasına sahip olmaları, temel düzeyde Arapça bilmeleri ve başvurulacak programın talep ettiği diğer kriterlere sahip olmaları gerekiyor.

Katar Üniversitesinin uygulanacak programları şunlar:

Fen Edebiyat Fakültesi: Arap Dili, Siyaset ve Planlama Geliştirme, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Medya, Psikoloji, Sosyal hizmetler, Sosyoloji.

Eğitim Fakültesi: Özel Eğitim, Beden Eğitimi, Bilimsel Eğitim.

İktisadi Bilimler Fakültesi: Muhasebe, İktisat, Ekonomi, İşletme, Pazarlama.

İslami İlimler Fakültesi: İslami Araştırmalar, Akaid ve Davet Çalışmaları, Fıkıh ve Usulü Fıkıh, Kuran ve Sünnet.

Hukuk Fakültesi.

Katar Lusail Üniversitesi ise 2021-2022 eğitim öğretim yılında kabul şartlarını taşıyan 10 öğrenciye tam eğitim bursu verecek.

Başvuru için adayların lise diplomasında 100 üzerinden en az 90 puan ortalamasına sahip olmaları, temel düzeyde Arapça bilmeleri, başvurulacak programın talep ettiği diğer kriterleri taşımaları gerekiyor. Başvurular, 7 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek.

Lusail Üniversitesi programında Eğitim ve Edebiyat Fakültesi, Ticaret ve İşletme Fakültesi ve Hukuk Fakültesi bulunuyor.

Başvurular 7 Ağustos tarihine kadar "maarifagency. com/page/1046/katarda-egitim" internet adresi üzerinden yapılabilecek. Öğrencilerin belirlenmesi süreci Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla yapılacak.

Katar Üniversitesi başvuru formu için tıklayınız.

Lusail Üniversitesi başvuru formu için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre