Anadolu İmam Hatip Liseleri, 9 Ayrı Dil Programı ile 2021-2022 Eğitim Yılına Hazır
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Anadolu İmam Hatip Liseleri, 9 Ayrı Dil Programı ile 2021-2022 Eğitim Yılına Hazır

Anadolu İmam Hatip Liseleri, 9 Ayrı Dil Programı ile 2021-2022 Eğitim Yılına Hazır
Habermetre - Haberler | Toplum

Hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri, Türkiye genelinde hızla yaygınlaşıyor.

Hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri, Türkiye genelinde hızla yaygınlaşıyor. Ankara, Antalya, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Karaman, Mardin, Trabzon, Rize, Samsun ve Van illerinde bulunan okullarda Arapça, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Farsça, Çince, Japonca ve Rusça olmak üzere dokuz dilde eğitim veriliyor. Toplam 48 okulda uygulanan bu program, bazı okulların aynı anda iki veya üç ayrı dil programı uygulamasıyla bu sayı 63'e ulaştı.

Hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri, 2021-2022 öğretim yılına hazırladıkları video, afiş gibi tanıtım etkinlikleriyle tercih döneminde öğrenci ve veliler için tüm çalışmalarını tamamladı.

Okul listesi için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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