Anadolu halkı, Kuzeyin Sultanlarına tam destek veriyor

AKSARAY (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru'nun maçları Anadolu'da ilgi görüyor.

Türkiye'de kadın sporlarındaki en üst lig olan Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aksaray'ı temsil eden Kuzeyboru, Aksaray Spor Salonu'nda oynadığı karşılaşmalar İç Anadolu'da 7'den 70'e herkesi tribünlerde buluşturuyor.