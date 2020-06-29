Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu'ndan iş birliği Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu, sürdürülebilirlik çalışmalarını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirmede ve söz konusu çalışmaların raporlanmasında Türk iş dünyası için rehber niteliği taşıyacak ortak bir çalışmaya imza attı.

Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu, sürdürülebilirlik çalışmalarını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirmede ve söz konusu çalışmaların raporlanmasında Türk iş dünyası için rehber niteliği taşıyacak ortak bir çalışmaya imza attı.

Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen iş birliği ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı iş süreçlerine entegre etmiş ve bu yolculukta performanslarını ölçmek isteyen tüm işletmeler için yol gösterici ve faydalı olacak bir set hazırlandı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Üzerine İşletme Raporlaması'nın ilk kez Türkçe yayımlanan versiyonları ile Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Stratejisi Rehberi'nden oluşan 3 dokümanlık set, Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu'nun kurumsal web sitelerinde yayına alındı.

"Geleceğin ekonomisinin parçası olmak için bugünden harekete geçmeliyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hedefler için İş Dünyası Platform Başkanı Ümit Boyner, dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinin, sürdürülebilirliğin önemini herkese bir kere daha hatırlattığını aktararak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşabilmemiz için her zamanki iş yapma anlayışımızdan uzaklaşarak daha kapsayıcı ve yenilikçi çözümler ortaya koymamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik için sorumlu tüketim kadar sorumlu üretim de büyük önem arz ediyor. Bu nedenle firmalar, hem sorumlu üretim yapmalı hem de bu çabalarını uluslararası standartlar çerçevesinde raporlamalı, görünür kılmalı. Geleceğin ekonomisinin ancak bu şekilde bir parçası olabiliriz ve geride kalmamak için bugünden harekete geçmeliyiz. Unutulmamalı ki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı kapsayıcı ve sorumlu bir şekilde iş yapış biçimlerine entegre etmiş işletmeler, etmeyenlere göre daha fazla rekabet avantajı kazanıyor ve finansal olarak daha sürdürülebilir durumda oluyor. Bu nedenle Hedefler için İş Dünyası Platformu olarak firmaların Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları önceliklerini belirlemesini ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları raporlamasının büyük-küçük demeden tüm firmalar tarafından deneyimlenmesini teşvik ediyoruz."

"Raporlama sürecinde her ölçekte kuruluşa örnek teşkil etmeyi amaçlıyoruz"

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu da pandemi döneminde sürdürülebilirlik çalışmalarının kritik önemi konusunda farkındalığın arttığını belirterek, sürdürülebilirlik çalışmalarında yol almış şirketlerin bunun faydasını fazlasıyla göreceği ve geride kalmış şirketlerin ise bu eksiği daha fazla hissedeceği bir dönemi yaşadıklarını aktardı.

Zorlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yıl grubumuzun gelecek odaklı vizyonunu temsil eden 'Anadolu'dan Yarınlara' markası altında 2015-2018 döneminde sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiğimiz çalışma ve uygulamalarımızın Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 amaca temas ettiği noktaları ve küresel amaçlara erişilmesi yönünde sağladığımız katkıyı ortaya koyan Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu'muzu yayımladık. Hedefler için İş Dünyası Platformu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında da bu raporumuzu oluştururken takip ettiğimiz adımları ve oluşturduğumuz metodolojiyi iş dünyası ile paylaşmak amacıyla Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Rehberi'ni hazırladık. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na yönelik çok önemli iki rehber dokümanı Türkçe literatüre kazandırdık. Hazırladığımız bu yönlendirici dokümanlarla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın gerçekleşmesine katkı sağlayacak raporlama sürecine katılmak ve performanslarını analiz ederek çözümlerini tüm dünya ile paylaşmak isteyen her ölçekte kuruluşa örnek teşkil etmeyi amaçlıyoruz."

"Bu çalışma standartların yaygınlaştırılması için güçlü bir örnek oluşturuyor"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise özel sektörün, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın gelecek 10 yıl içinde gerçekleşip gerçekleşemeyeceğinin belirlenmesinde kritik rol oynadığını vurguladı.

Tomasi, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın gerçekleşebilmesi için toplumun tüm kesimlerinin aktif katılımı gerekirken, özel sektör de bu süreçte öncül paydaşlar arasında yer alıyor. Şirketlerin 2030 Gündemi'ne uygun, kapsayıcı ve sürdürülebilir iş stratejilerine geçmesi gerekiyor. Bu doğrultuda üretim ve tüketim kalıplarının değiştirilmesi, küresel olarak kabul edilmiş Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı gerçekleştirmek için çok önemlidir. UNDP'nin bu olumlu değişim için kamu ve özel sektörle iş birliği katlanarak artıyor. Bu çalışma da standartların yaygınlaştırılması için güçlü bir örnek oluşturuyor ve tüm işletmeleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları raporlaması yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA