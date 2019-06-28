Anadolu Gençlik Derneği Bilecik Şube Başkanı Kılınç oldu

Anadolu Gençlik Derneği Bilecik Şube Başkanlığı için M. Hamza Kılınç görevlendirildi.

Devir teslimin yapıldığı AGD şube binasında AGD Genel Başkan Yardımcısı Ömer Yazgan da hazır bulundu. Yaklaşık bir yıldır görevini sürdüren Kenan Alemdar devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Yaklaşık bir yıldır sürdürdüğüm görevim boyunca AGD Bilecik teşkilatı çatısı altında iyinin, doğrunun, faydalının, adil olanın kısacası hakkın hakimiyeti için birlikte mücadele verdiğimiz kardeşlerimize teşekkür ediyorum, haklarını helal etsinler. Uzun yıllardan bugünlere kadar nasıl Milli Görüş davası içerisinde mücadele ettiysek bundan sonra da aynı minvalde verilen görevleri yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Seçilen yeni Başkan M. Hamza Kılınç ise, "Her gencin bir hazine demek olduğunu bilerek, çalışma arkadaşlarımızla birlikte bütün gençlerimize ulaşmayı bir borç biliyoruz. Yapacağımız çalışmalarda 'Genç inancı ve idealleri uğrunda fedakarlık yapabilendir' tanımına uygun olarak çalışmaya gayret edeceğiz. Bize bu görevi layık gören genel merkezimize ve bugüne kadar bayrağı taşıyan büyüklerimize, özellikle Kenan Alemdar başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz. Bilecik halkımızın dua ve destekleriyle bu görevi hakkıyla yerine getirebilmeyi temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA