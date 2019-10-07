Anadolu Farm Kurucusu: "Parayı ödemek için elimden geleni yaptım"

07.10.2019 11:31

Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddia edilen merkezi Kayseri'de olan Anadolu Farm operasyonu kapsamında 4'ü tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu Farm'ın kurucusu tutuklu sanık İsa Karademir, " Parayı ödemek için elimden geleni yaptım ama hep engel çıktı, dolandırma kastım yoktu" dedi.



4'ü tutuklu 41 sanık



21 Mart 2018'de Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaptığı operasyon ile Merkezi Kayseri'de bulunan, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Turizm Gıda Lokanta Sanayi Ticaret A. Ş. şirketin kurucusu İsa Karademir, Anadolu Farm yönetim kurulu başkanı F.Ö.(25), internet sitesi yöneticisi İbrahim K., programın yazılımcısı R.T., firma çalışanı E. K. ve muhasebecisi Emre K. ve 1 şube müdürünün olduğu 7 kişiyi yakaladı. 7 şüpheli de tutuklandı. Savcılık, 41 sanık hakkında işlem başlattı. 4 Temmuz'da görülen davanın ilk celsesinde 3 sanık tahliye oldu.



33 klasör, 278 sayfalık iddianame



Operasyon tarihi 21 Mart 2018 olan soruşturmanın üzerinden 400 gün sonra iddianamenin hazırlandığı Anadolu Farm dosyası kapsamında Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci celse görüldü. 33 klasör, 278 sayfalık iddianamede 195 mağdur, 41 sanıklı duruşmaya tutuklu sanıklar İsa Karademir, Emre K., İbrahim K. ve Yusuf Ö. ile tutuksuz sanıklar R.T., Y.B., K.Y. ve B.K. ile bir kısım avukatlar hazır bulunurken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Mağdurlar O.A. ve S.O. da duruşmada hazır bulundu.



"Parayı ödemek için elimden geleni yaptım"



Anadolu Farm'ın kurucusu olan ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e kaçarken yurt dışı yasağı olduğu tespit edilen ve yakalanan tutuklu sanık İsa Karademir, "Dolandırma kastım yoktu. Dolandıracak olsaydım, yurt dışından gelmezdim. Gümrük Bakanlığı'nın müfettişleri ile görüşmek için yurt dışından geldim. Hesaplar blokeliydi, müfettişlere neler yaptığımızı anlatacaktım. Parayı ödemek için elimden geleni yaptım ama tüm hesaplara bloke konuldu, ödeme yapmak için farklı hesap açtım ama hep engel çıktı, dolandırma kastım yoktu, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.



Tutuklu sanık Emre K. ise 18 aydır tutuklu olduğunu ve sıkıntı yaşadığını söylerken, tutuklu sanık Yusuf Ö. de "24 bayiden birisi bendim ama sadece ben tutukluyum. Ben de mağdur olarak zarar gördüm ve suç duyurusunda bulundum, 18 aydır mahvoldum" dedi. Diğer tutuklu sanık İbrahim K. ise öğrenci olduğunu, 2 yıldır okuluna gidemediğini, hayatının mahvolduğunu anlattı.



Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıklar İsa Karademir, Emre K., Yusuf Ö. ve İbrahim K.'nın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için Aralık ayına erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA