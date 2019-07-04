Anadolu Farm Kurucusu: "Dolandırma kastım yoktu"

Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddia edilen Anadolu Farm operasyonu kapsamında 7'si tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk celse 3 tutuklu sanık tahliye olurken, Anadolu Farm'ın kurucusu tutuklu sanık İsa Karademir, "Dolandırma kastım yoktu, uzun süredir tutukluyum, tahliyemi istiyorum" dedi.

1'i yakalamalı 41 sanık

21 Mart 2018'de Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaptığı operasyon ile Merkezi Kayseri'de bulunan, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Turizm Gıda Lokanta Sanayi Ticaret A. Ş. şirketin kurucusu İsa Karademir, Anadolu Farm yönetim kurulu başkanı F.Ö.(25), internet sitesi yöneticisi İbrahim K., programın yazılımcısı R.T., firma çalışanı E. K. ve muhasebecisi Emre K. ve 1 şube müdürünün olduğu 7 kişiyi yakaladı. 7 şüpheli de tutuklandı. Savcılık, 1'i yakalamalı 7'si tutuklu 41 sanık hakkında işlem başlattı.

33 klasör, 278 sayfalık iddianame

Operasyon tarihi 21 Mart 2018 olan soruşturmanın üzerinden 400 gün sonra iddianamenin hazırlandığı Anadolu Farm dosyası kapsamında Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk celse görüldü. 33 klasör, 278 sayfalık iddianamede 195 mağdur, 41 sanıklı duruşmaya tutuklu sanıklar İsa Karademir, Emre K., Fehmi Ö., İbrahim K., Onur Tolga Y., Remzi T. ve Yusuf Ö. ile tutuksuz sanıklar Yusuf B., Vahit M., Mustafa Erdem Ş., Kemal Y., Davut E., Bayram K. Bayram B. ve avukatlar hazır bulunurken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Mağdurlar K.K.K., A.S., S.B. ve S.O. da duruşmada hazır bulundu.

"Ben kimseye bu iş için karlı demedim"

Anadolu Farm'ın kurucusu olan ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e kaçarken yurt dışı yasağı olduğu tespit edilen ve yakalanan tutuklu sanık İsa Karademir, mahkemede verdiği savunmasında şunları söyledi: "A.E. isimli sanıktan bana ait olan Gerçek Çiftçi isimli oyunun yazılım sıkıntısını düzeltmesini istedim. Oyunu ona kurdurdum, Oyun te server üzerine kuruluydu, yetersiz kalınca ikinci server kuruldu. Sanal hayvan alım satımı yapılıyordu, internetten üye olunuyor, üye olan herkes 12 (GP) gerçek para alıyordu. Diğer hayvanları almak için şirket hesabına para yatırılması gerekiyordu. Ürünler depo isimli sistem ile doluyordu, üyelerin satın aldığı ürünlerin yaşam süresi 3 yıldı. Üyelerden aldığım paralar ile Kayseri Forum, Talas gibi yerlerde 5 restoran açtık. Ben kimseye bu iş için karlı demedim. Bir ticaret yapıyorduk, dolandırmak için bir işlem yapmadım. Üyelere herhangi bir sertifika göndermedik."

Eskişehir, Denizli ve Kayseri gibi illerde gayrimenkul ve araba satın aldığını söyleyen Karademir, "Şirkete devretmek için aldım, İzmir ili dışındaki bir çok taşınmazı almamın sebebi şirketten gider gösterip vergiden düşürmekti. Restoranların toplam maliyeti 7-8 milyon civarındaydı. Dolandırma kastım yoktu, uzun süredir tutukluyum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Fehmi Ö. ise sanık İsa Karademir'in kayınbiraderi olduğunu belirterek, "Kendisi bankada memur olduğu için şirketleri benim üzerime kurdu. Resmiyette bana görünüyor ama tüm şirket hesapları ile İsa ilgilenirdi. Şirkete gidip gelmem için bana lüks araç verdi" ifadelerini kullandı.

Mağdurlardan K.K.K. Anadolu Farm'a 22 bin 500 TL para yatırdığını, kar payı alamadığını söylerken, 120 bin TL yatırdığını söyleyen başka bir mağdur S.B. ise 38 bin TL'sini geri alabildiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıklar İsa Karademir, Emre K., Yusuf Ö. ve İbrahim K.'nın tutukluluk hallerinin devamına, Fehmi Ö., Onur Tolga Y. ve Remzi T.'nin ise tahliyesine karar vererek, duruşmayı 7 Ekim'e erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA