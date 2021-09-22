'Anadolu Farm' firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi - Haberler
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"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

KAYSERİ (AA) - İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Karademir ve E.K. ile avukatları hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden sanık E.K, yurt dışı yasağı adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık Karademir ise dolandırıcılık değil, ticaret yapmayı amaçladığını savunarak, beraatini istedi.

Öte yandan, aynı suç kapsamında 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 4 farklı davada daha hakim karşısına çıkan Karademir, biri bugün olmak üzere 3 davada, bilirkişi raporuna ilişkin savunmasını hazırlayarak mahkemeye sunduğunu, bu süre zarfında askere gittiği ve bazı evraklara da ulaşamadığı için hazırlayamadığı 2 davaya ilişkin savunmasını da sonraki celse mahkemeye vereceğini belirtti.

Bilirkişi raporunda yer alan, müştekilerin oyun için yatırdığı paralar ile yapılan ödemelere ilişkin verilerin, kendilerinde bulunan rakamlarla uyuşmadığını öne süren Karademir, buna ilişkin hazırladığı savunmasını mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları erteledi.

Olay

Yaklaşık 400 mağdurun şikayeti üzerine firma hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmış, şirketin banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm yöneticisi İsa Karademir'in de bulunduğu 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmış, tutuklu sanıklar önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

Suça karıştıkları öne sürülen 41 sanık hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor.

Sanık Karademir hakkında bu suçlardan 1560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediliyor.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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