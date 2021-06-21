"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi
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"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi

'Anadolu Farm' firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan İsa Karademir, tutuksuz bazı sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık Karademir, dolandırıcılık değil, ticaret yapmayı amaçladığını savunarak beraatini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Öte yandan, aynı suç kapsamında 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 4 farklı davada daha hakim karşısına çıkan Karademir, bilirkişi raporundaki bazı rakamlarla müştekilerin oyuna yatırdıkları paraların birbirini tutmadığını iddia ederek, buna ilişkin hazırladığı belgeyi mahkemeye sundu.

Duruşmalarda dinlenen bazı tanıklar da mağduriyetlerinin giderilmediğini öne sürerek, sanıklardan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları erteledi.

Olay

Yaklaşık 400 mağdurun şikayeti üzerine firma hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmış, şirketin banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm yöneticisi İsa Karademir'in de bulunduğu 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmış, tutuklu sanıklar önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

Suça karıştıkları öne sürülen 41 sanık hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor.

Sanık Karademir hakkında bu suçlardan 1560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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