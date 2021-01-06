"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi
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"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi

06.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:10

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık İsa Karademir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SERGİB) aracılığıyla katıldı, tutuksuz bazı sanık ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar, dolandırıcılık değil, ticaret yapmayı amaçladıklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Mart'a erteledi.

Yaklaşık 400 mağdurun şikayeti üzerine firma hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmış, şirketin banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm yöneticisi İsa Karademir'in de bulunduğu 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmış, tutuklu sanıklar önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

Suça karıştıkları öne sürülen 41 sanık hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor.

Sanık Karademir hakkında bu suçlardan bin 560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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