'Anadolu Farm' davasında 3 tahliye

KAYSERİ'de, internette sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla haklarında dava açılan 'Anadolu Farm' firması kurucusu İsa Karademir'in (29) de aralarında bulunduğu 1'i firari, 7'si tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Fehmi Ö, Onur Tolga Y. ve Remzi T'nin tahliyesine karar verdi.

İnternet üzerinden faaliyet yürüten Anadolu Farm firması kurucusu İsa Kardemir ile yönetici ve üyeleri hakkında, 'Çiftlik Bank' benzeri sistemle üyelerinden para topladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, aralarında şirket kurucusu İsa Karademir'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari 1 şüpheli ise hala bulunamadı. 'Anadolu Farm' ile ilgili hazırlanıp mahkemece kabul edilen 278 sayfalık iddianame ile haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'dolandırıcılık' ve 'suça iştirak etmek' suçlarından yargılanan sanıklardan tutuklu olanlar ile tutuksuzlardan bazıları duruşmada hazır bulundu.

'SANAL HAYVAN ALIM SATIMI YAPILIYORDU'

Örgüt lideri olduğu iddia edilen İsa Karademir, savunmasında Anadolu Farm'ın kuruluş aşamasını ve işleyişini anlatarak, "Ahmet E. ile tanışıp, oyun kurdurdum. Yazılımsal bir sıkıntı olması nedeniyle Anadolu Farm'ı kurdum. Oyun tek server üzerine kuruluydu. İlk server yetersiz kalınca ikinci serveri kurdurdum. Sanal hayvan alım satımı yapılıyordu. İnternet üzerinden oyun ilanları vardı. Üye olmak isteyenler site üzerinden üye oluyordu. Üye olan herkesten 'GP' denilen ve gerçek para anlamına gelen '12 GP' alıyorduk. İsteyen herkes üye olabilirdi. Referansa gerek yoktu. Ürünler depo dediğimiz sisteme doluyordu. Depodan ürün satışı yapıldığında para kazanılıyordu. Üyelerin satın aldığı hayvanların maksimum yaşam süresi 3 yıldı" dedi.

'ARSA VE ARABA ALDIM'

Üyelerin yatırdığı paralarla arsa ve otomobil aldığını söyleyen İsa Karedemir, "Kayseri'de bir AVM'de, Talas'ta birkaç noktada olmak üzere 5 restoran açtık. Tokat, İstanbul ve Konya'da da inşaatı devam eden işletmeler açtık. Kimseye 'bu iş karlı' demedim. 'Biz bir ticaret yapıyoruz' dedim. Dolandırmak için bir işlem yapmadım. Yatırdıkları paraların karşılığını somut göstermek adına bu işletmeleri açtım. İşletmelerden gelen gelirlerle diğer üyelere kar payı gönderdiğimiz oldu. Şirkete yatırılan paralarla, Denizli, Eskişehir ve Kayseri gibi yerlerden gayrimenkul ve araba aldım. Adıma aldığım araçları şirkete devretmek için aldım. Alaçatı'da aldığım arsa da bu şekildeydi. İzmir harici birçok taşınmaz almamın nedeni şirketten gider gösterip, vergiden düşmekti. Rayiç bedelin üzerinde arsa aldık. Bunu da vergi muafiyeti için yaptık. Sadece Alaçatı'da ki arsayı kendi adıma aldım daha sonra şirkete devrettim. Ancak aldığım arabaları şirkete devredemedim" ifadelerini kullandı.

'ŞİRKETİ KURARKEN LOKANTA AÇACAĞIM DEDİ'

İsa Karademir'in kayınbiraderi olan tutuklu sanık Fehmi Ö. ise "Eniştem, bankada memur olarak çalıştığı için şirketi benim üzerime kurdurdu. Resmiyette müdürdüm; ama şirketin hiçbir işini ben yürütmüyordum. İsa'ya vekalet vermiştim, hepsini eniştem yapıyordu. Şirket hesabına yatan paralardan da benim bir haberim yok. Şirket adına alınan araçlardan ve oyunla ilgili hiçbir bilgim yok, üyelerin hiç biriyle de konuşmadım. Şirketin hesabından 1 lira bile çekmedim. İsa, şirketi kurdururken lokanta açacağını söyledi. Oyunla alakalı bir şey demedi. Hiçbir karım yok, aksine zararım var. Mağdur oldum. Üyeler icra takibi başlattı" diye konuştu.

3 SANIĞA TAHLİYE

Diğer sanıklar ise savunmalarında suçsuz olduklarını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Fehmi Ö., Onur Tolga Y. ve Remzi T.'nin tahliyelerine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



Kaynak: DHA

- Kayseri