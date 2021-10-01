Anadolu ezgileri, Duygu Alkan Quintet ile Amsterdam'da yankılandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu ezgileri, Duygu Alkan Quintet ile Amsterdam'da yankılandı

AA / Selman Aksünger - Haberler | Kültür Sanat
Anadolu ezgileri, Duygu Alkan Quintet ile Amsterdam'da yankılandı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Amsterdam Ofisinin düzenlediği "Duygu Alkan Quintet" konser programı kapsamında Anadolu ezgileri Hollandalı sanatseverlerle buluştu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Amsterdam Ofisinin düzenlediği "Duygu Alkan Quintet" konser programı kapsamında Anadolu ezgileri Hollandalı sanatseverlerle buluştu.

Duygu Alkan önderliğinde Alman bendirzen Udo Demandt, Hollandalı gitarist Boris Oud, Yunan udi Alexandros Papadimitrakis, Romanyalı klarnetçi Alex Simu'dan oluşan orkestra Amsterdam'da konser verdi.

Programa müzikseverlerin ilgisi yoğun olurken Türkiye'nin misyon temsilcileri de etkinliğe katıldı.

-"Ezgiler Anadolu'nun farklı kültürlerini yansıtıyor"

Konserin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, "Ezgilerin çeşitliliği Anadolu'nun farklı kültürlerini yansıtıyor." dedi.

Vokal Sanatçı Duygu Alkan, AA muhabirine, ekibin, Avrupa'da Türk müziğinin de öğretildiği tek yer olan Rotterdam'daki Codarts Konservatuarı'nda bir araya geldiğini belirtti.

Grubun diğer üyeleriyle çok iyi bir uyum yakaladıklarını vurgulayan Alkan, "Müzik bizim bir araya gelmemize vesile oldu ve ortak yanlarımızı gördük. Bu yanlar bizi birbirimizden farklı kılan şeylerdi, bunları bir araya getirerek Anadolu'nun çeşitli kültürel yapısını da gösterme aracına dönüştürdük." diye konuştu.

Klarnetnetçi Simu, tıpkı kendileri gibi repertuarlarındaki müziklerin de çeşitli bölgelerden olduğunu ve müziğin onları buluşturduğunu belirterek, "Dinleyenlerin, müzik yoluyla verdiğimiz beraberlik mesajını alabilmesini umuyoruz." dedi.

Gitarist Oud, "Hepimiz, kendi müziğimizi beraberimizde getirerek ortak bir yola çıktık. Anadolu ezgilerinin Batı enstrümanlarıyla çalınması bana çok enteresan geliyor. Bunun güzelliği müziğimize de yansıyor." yorumunda bulundu.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Gülşen
Spor Salih Uçan Balotelli Mesut Özil Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Selçuk Bayraktar Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Anadolu ezgileri, Duygu Alkan Quintet ile Amsterdam'da yankılandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 00:15:46. #1.17#