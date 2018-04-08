Anadolu Etap İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Besli, Anadolu Etap'ın tarımsal ve teknolojik uygulamaları hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Besli, dünyadaki yenilikleri tarımsal ve teknolojik anlamda Anadolu Etap'ın kendi bahçelerine uyguladıklarını ve tüketicilerin güvenebilecekleri meyveler yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.