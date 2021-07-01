Anadolu Etap "EBRD Sürdürülebilirlik Ödülleri"nde altın ödül kazandı

Taze meyve yetiştiricisi ve meyve suyu konsantresi üreticisi olan Anadolu Etap, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 2021 yılı Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde "Çevresel ve Sosyal En İyi Uygulama" kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Taze meyve yetiştiricisi ve meyve suyu konsantresi üreticisi olan Anadolu Etap, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 2021 yılı Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde "Çevresel ve Sosyal En İyi Uygulama" kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Anadolu Etap'tan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir tarım uygulamaları ile Türkiye'de tarımın ve tarıma dayalı endüstrilerin gelişimine öncülük eden Anadolu Etap, EBRD 2021 yılı Sürdürülebilirlik Ödülleri kapsamında "Çevresel ve Sosyal En İyi Uygulama" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirket, çiftliklerinde ve fabrikalarında uyguladığı çevre koruma politikası, akıllı ve modern tarım teknikleri, mevsimlik göçer işçilerin ve çocuklarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi çalışmaları ve tarımda kadın istihdamını destekleyen programlarıyla değerlendirilerek altın ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Etap Genel Müdürü Bahadır Açık, EBRD tarafından böylesi değerli bir ödüle layık görülmenin son derece anlamlı ve gurur verici olduğunu belirtti.

Açık, Türkiye'de paydaşlarıyla birlikte oluşturdukları "Sürdürülebilir Tarım İlkelerini" iş planlarına dahil eden ve uygulayan ilk tarım şirketi olarak, üretim süreçlerinin tüm aşamalarında insan ve doğa arasındaki dengeyi koruduklarını ifade etti.

Çiftliklerde, fabrikalarda ve tesislerde sürdürülebilir tarım ilkeleriyle doğal kaynakların verimli kullanımına odaklandıklarını, aynı zamanda toplumsal değer yaratan örnek programları hayata geçirdiklerini aktaran Açık, kaliteli, sürdürülebilir ve güvenli gıda üretimiyle oluşturdukları ekonomik değerin yanında insana ve çevreye yatırım yaptıklarının altını çizdi.

"MİÇO programımızla bugüne kadar 1.250'den fazla çocuğun gelecek hayallerine köprü olduk"

Bahadır Açık, AgroAkademi Platformu ve Misafir İşçi Çocukları (MİÇO) programının Anadolu Etap'ın sürdürülebilir tarım ilkeleri doğrultusunda yürüttüğü en önemli çalışmalar arasında yer aldığını belirtti.

Tüm Anadolu Etap ailesiyle birlikte, yürekten çalıştıkları MİÇO programıyla mevsimlik iş göçü nedeniyle eğitim hayatları büyük bir kesintiye uğrayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına eğitim desteği verdiklerini belirten AÇık, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"2015 yılından bu yana, çiftliklerimizde açtığımız okullarda, çocuklarımızın eğitimlerini kesintisiz sürdürmelerine destek oluyoruz. MİÇO programımızla bugüne kadar 1.250'den fazla çocuğun gelecek hayallerine köprü olduk. AgroAkademi platformumuzla 2014 yılından bu yana yüzde 75'i kadınlardan oluşan toplam 875 çiftçimize sürdürülebilir tarım eğitimleri verdik. Her yıl çiftliklerimizde ortalama 2 bin mevsimlik işçiye istihdam sağlıyor, yaşam ve çalışma koşullarını iyileştiriyoruz. Çiftliklerimizde, çalışanlarımızın en az yüzde 70'inin kadınlardan oluşmasına özen gösteriyor, tarımda kadının ekonomiye ve istihdama katılımını destekliyoruz. Ülkemizde yaygınlaşması için öncülük etmekten gurur duyduğumuz programlarımızla, ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz."

"Doğal kaynakların verimli kullanımını iş modelimizin temeline koyduk"

Anadolu Etap Genel Müdürü Bahadır Açık, doğal kaynakların verimli kullanımını kuruluşlarından bu yana iş modellerinin temeline koyduklarını, yine kuruluşlarından bu yana Türkiye'deki meyve sektörüne 350 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve önemli bir bölümünü akıllı tarım uygulamalarına ayırdıklarını belirtti.

Kuraklık başta olmak üzere iklim değişikliğinin olası etkilerini yönetebilmek ve doğal kaynakların, başta suyun verimli kullanımı için çok fazla tarımsal ve teknolojik uygulamalarının bulunduğunu aktaran Açık, şöyle devam etti:

"Hem fabrikalarımızda hem tesisimizde hem de çiftliklerimizde enerji tasarrufu sağlayacak önemli projeler hayata geçiriyoruz. Atık yönetimi politikamızla organik atıklarımızdan yeni ürünler geliştiriyor ve farklı sanayilere ham madde sağlıyoruz. Çiftliklerimizi toprağın yapısına, arazinin eğimine, yetişecek meyve ağacının ihtiyaç duyduğu ışığa, suya ve doğal kaynakların verimli kullanıma göre planlayarak kurduk. Bu planlamalarımızı destekleyecek iş zekası çözümlerini, teknolojileri ve akıllı tarım uygulamalarını kullanıyoruz."

Açık, dünyadaki suyun yaklaşık yüzde 70'ini tarım sektörünün kullandığını, Anadolu Etap olarak damlama sulama sistemi kullanarak yüzde 40'a varan su tasarrufu sağladıklarını belirtti.

Uzaktan erişimli akıllı sulama ve gübreleme sistemiyle toprağın ihtiyaç duyduğu nemi ve gübreyi ölçerek, ağaçlara ihtiyaç duyduğu kadar besini verdiklerini aktaran Açık, "Bu sistemlerle yaptığımız gece sulamasıyla bitkinin verim alacağı suyun gündüz buharlaşmasını önleyerek hem doğal kaynakları koruyor hem gübreden aldığı verimi artırıyor hem de tasarruf sağlıyoruz. Bu uygulamaların ülkemizde de yaygınlaşması için özellikle faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki üreticilerimize örnek olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt