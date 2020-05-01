Anadolu Eğitim Sen Kırşehir Temsilciliği kuruldu
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Anadolu Eğitim Sen Kırşehir Temsilciliği kuruldu

Anadolu Eğitim Sen Kırşehir Temsilciliği kuruldu
01.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:56

Eğitimde marka şehir Kırşehir'de, Anadolu Eğitim Sen Kırşehir temsilciliği kuruldu.

Eğitimde marka şehir Kırşehir'de, Anadolu Eğitim Sen Kırşehir temsilciliği kuruldu.

Kırşehir Temsilciliğini kamuoyuna duyuran Ramazan Kırbuğa, eğitimde marka olan Kırşehir'e, yeni bir eğitim sendikasını kazandırmış olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Kırbuğa, açıklamasında; "2005 yılında bağımsız olarak faaliyetlerine başlayan Anadolu Eğitim-Sen artık Kırşehir de de bütün eğitim camiasına hizmet vermeye başladı. Anadolu Eğitim-Sen, bir siyasi görüş ve partiyi temsil etmeden bütün görüş ve düşüncelere saygı duyarak çatısı altında toplamayı başaran tek sendikadır" dedi.

İşlerinin sadece sendikacılık olduğunu belirten Kırbuğa, "İşi sadece sendikacılık olan Anadolu Eğitim-Sen bugüne kadar bir çok öneri ve görüşü ile Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde eğitim çalışanlarının bir çok hak kazanmasına vesile olmuştur. Bundan sonra da yapacağı sendikal faaliyetlerle şehrimizde eğitim çalışanlarının hak arama öncüsü olacaktır. Tek ve en büyük hayalimiz, muasır medeniyet yolculuğunda paydaşlar tarafından güvenilen, değişimin öncüsü, fikri hür, vicdanı hür, nitelikli eğitimcilerin yaklaşım ve yayılımıyla, bağımsız ve öncü bir eğitim sendikası olmaktır" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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