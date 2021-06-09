Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

GÜRKAN, "GÖREVİMİZ İNSANLARIMIZIN MUTLU VE HUZURLU OLMASINI SAĞLAMAK"Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran Ayı toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında, 9 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 14. 00'de Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

GÜRKAN, "GÖREVİMİZ İNSANLARIMIZIN MUTLU VE HUZURLU OLMASINI SAĞLAMAK"

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran Ayı toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında, 9 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 14. 00'de Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Mazeret Dilekçelerinin okunarak oylanmasının ardından Hekimhan ve Doğanyol İlçe Belediye Başkanları birer teşekkür konuşması gerçekleştirdiler.

Hekimhan İlçesi Belediye Başkanı Turan Karadağ, "Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız ilçemizi ziyaret ederek muhtarlarımızın da katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Sayın Başkanımıza ve ekibine Hekimhan halkı adına teşekkür ediyorum. Orada dedik ki yol yapılır, altyapı yapılır ama Selahattin Başkanımız şunu yaptı, Malatya'mızda Türkiye'ye örnek olanı yaptı. Birliği, beraberliği, kardeşliği aynı çatı altında topladı. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, Hekimhan kendisiyle gurur duyuyor" dedi.

Doğanyol İlçe Belediye Başkanı Hakan Bay ise, "Geçtiğimiz sene bir deprem yaşadık ve ilçemiz kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışması içerisine girdi. Büyükşehir Belediyemizin ilçemize büyük yatırımları var. Temelini atmaya hazırlandığımız İtfaiye binamız, Arıtma tesisimiz ve yol çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Daha güzel organizasyonlarda buluşmak ümidiyle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hizmetlerin Malatya genelinde yapıldığını belirten Başkan Gürkan ise, "Allah birliğimizi beraberliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Malatya olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Türkiye'yi ebet müddet yaşatacağız. Bizler görevimizi en güzel şekilde yaptığımız zaman bunların en güzel şekilde olacağını düşünüyorum. İlçelerimiz mahallelerimizin hepsi bizim. Mahallelerimiz, şehirlerimiz ne kadar güzel olursa insanlarımız o kadar mutlu olur. Bizim görevimiz insanlarımızın mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamaktır. Ayrıca Meclisimize birlik ve beraberliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerinizden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddeleri arasında yer alan, Anadolu Efes Basketbol takımının 44 numaralı Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon'a fahri hemşehrilik beratı verilmesine yönelik gündem maddesi görüşülerek kabul edildi.

SİMON'A HEMŞEHRİLİK BERATI VERİLİYOR

Anadolu Efes Basketbol Takımının Avrupa'da gösterdiği başarıda büyük pay sahibi olan ve Türkiye'ye geldiği ilk günden itibaren 44 numaralı forma ile mücadele eden, kendini Malatyalı olarak gördüğünü belirten Krunoslav Simon 10 Haziran Perşembe günü Malatya'ya geliyor.

2017 yılından bu yana Anadolu Efes Basketbol takımında 44 numaralı formayı giyen ve taraftarlar tarafından Malatyalı diye tezahürat edilen ve attığı basketler sonrasında 'Malatya Malatya bulunmaz eşin' türküsünü salonlarda tüm taraftarlara dinlettiren, Malatya'ya olan ilgisini her fırsatta dile getiren ve Malatya'nın tanıtımına katkıda bulunması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından ünlü Basketbolcu Krunoslav Simon'a fahri hemşehrilik beratı veriliyor.

Anadolu Efes Basketbol Takımının ünlü oyuncusu Krunoslav Simon'un Malatya'nın tanıtımına büyük bir katkı yaptığını söyleyen Başkan Gürkan, "Anadolu Efes Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonu olduğu zaman 44 numaralı formayı giyen ve Malatyalı olduğunu belirten Simon'u arayarak tebrik ettik. Ayrıca Malatya ile ilgili duygu ve düşüncelerinden dolayı da ayrıca teşekkür ettik. Perşembe günü Malatya'ya gelecek olan Krunoslav Siman'a Malatya olarak bir jest yaparak fahri hemşehrilik beratı vermek istedik" dedi.

Gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi ile Haziran ayı Meclis Toplantısının ilk birleşimi sona erdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısının ikinci birleşiminin 15 Haziran Salı günü saat 14. 00'de yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Habermetre