Anadolu Efesli oyuncular, yarın koronavirüs testinden geçecek Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncuları, yarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçecek.

Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncuları, yarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçecek.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun devamı ihtimali ve hazırlık kampı planlamaları doğrultusunda; A takım yöneticilerinin yanı sıra oyuncular ve çalışanların Kovid-19 testine tabi olacağı bildirildi.

Testlerin kulübün Merter Tesisleri'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA