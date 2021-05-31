Anadolu Efesli oyuncular Buğrahan Tuncer ve Tolga Geçim, şampiyonluğu DHA'ya anlattı
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Anadolu Efesli oyuncular Buğrahan Tuncer ve Tolga Geçim, şampiyonluğu DHA'ya anlattı

Anadolu Efesli oyuncular Buğrahan Tuncer ve Tolga Geçim, şampiyonluğu DHA'ya anlattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Buğrahan Tuncer: Sonunda istediğimiz kupayı kaldırabildikTolga Geçim: Üç yıldır bu anı bekliyordukSezer AFŞAR - Mustafa AKIN / İSTANBUL, - Turkish Airlines Euroleague şampiyonu olarak yurda dönen Anadolu Efes'te oyuncular Buğrahan Tuncer ve Tolga Geçim, üç yıldır hedefledikleri kupayı...

Buğrahan Tuncer: Sonunda istediğimiz kupayı kaldırabildik

Tolga Geçim: Üç yıldır bu anı bekliyorduk

Sezer AFŞAR - Mustafa AKIN/ İSTANBUL, -  Turkish Airlines Euroleague şampiyonu olarak yurda dönen Anadolu Efes'te oyuncular Buğrahan Tuncer ve Tolga Geçim, üç yıldır hedefledikleri kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Turkish Airlines Euroleague Final Four organizasyonunda şampiyon olan Anadolu Efes'in Türk oyuncularından Buğrahan Tuncer ve Tolga Geçim, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.BUĞRAHAN TUNCER: SONUNDA İSTEDİĞİMİZ KUPAYI KALDIRABİLDİKÜç yıl süren bir hikayenin ardından kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Tuncer, "2019 yılı bizim için zor olmuştu. Finalde kaybetmiştik. Geçtiğimiz yıl bütün dünyanın etkilendiği pandemiden dolayı iptal edildi. Bu sene çok mutluyuz, sonunda istediğimiz kupayı kaldırabildik. Bundan sonra kupanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. 3 senedir bu kupayı kovalıyoruz, sonunda da başardık" diye konuştu.TOLGA GEÇİM: ÜÇ YILDIR BU ANI BEKLİYORDUK

Sezona Euroleague şampiyonluğunu ilk hedef olarak alıp başladıklarını aktaran Tolga Geçim ise "3 yıldır bu anı bekliyorduk. Çok iyi geçirdiğimiz geçen sezon pandemiden dolayı yarıda kaldı. Bu sezonun başında koymuş olduğumuz hedeflerin ilk sırasında Euroleague şampiyonluğu vardı. Euroleague şampiyonu olarak ülkeye döndüğümüz için çok mutluyuz. Bütün Türk halkına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efesli oyuncular Buğrahan Tuncer ve Tolga Geçim, şampiyonluğu DHA'ya anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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