Anadolu Efesli oyuncular Buğrahan Tuncer ve Tolga Geçim, şampiyonluğu DHA'ya anlattı

Buğrahan Tuncer: Sonunda istediğimiz kupayı kaldırabildikTolga Geçim: Üç yıldır bu anı bekliyordukSezer AFŞAR - Mustafa AKIN / İSTANBUL, - Turkish Airlines Euroleague şampiyonu olarak yurda dönen Anadolu Efes'te oyuncular Buğrahan Tuncer ve Tolga Geçim, üç yıldır hedefledikleri kupayı...