Anadolu Efesli Krunoslav Simon: Malatya'dan çok etkilendim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Efesli Krunoslav Simon: Malatya'dan çok etkilendim

Anadolu Efesli Krunoslav Simon: Malatya'dan çok etkilendim
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

ANADOLU Efes Basketbol Takımı'nda Malatya'nın da plakası olan 44 numaralı formayı giyen Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, "Malatya'dan çok etkilendim. İnsanların bana karşı nazik davranışları, misafirperverlikleri ve sıcakkanlılıklarından dolayı çok mutluyum.

ANADOLU Efes Basketbol Takımı'nda Malatya'nın da plakası olan 44 numaralı formayı giyen Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, "Malatya'dan çok etkilendim. İnsanların bana karşı nazik davranışları, misafirperverlikleri ve sıcakkanlılıklarından dolayı çok mutluyum. Malatya da gayet güzel bir şehir" diye konuştu.

THY EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'te 44 numaralı formayla ter döken Krunoslav Simon, fahri hemşehri olarak kabul edildiği Malatya'ya geldi. İstanbul'dan öğle saatlerinde geldiği Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'ni gezen Simon, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykellerini inceledi.

'TÜRKİYE'DE KALIRSAM EŞİM VE ÇOCUKLARIMLA GELECEĞİM'

Fahri hemşehrilik beratı alacak olan lacivert-beyazlı ekibin deneyimli oyuncusu, 'Malatyalı' olmasıyla ilgili her şeyin bir şakayla başladığını belirterek, "Artık bu şaka değil, artık ciddi bir şey oldu ve benim için artık bir sorumluluk oldu. Tabii ki Malatya'dan çok etkilendim. İnsanların bana karşı nazik davranışları, misafirperverlikleri ve sıcakkanlılıklarından dolayı çok mutluyum. Malatya da gayet güzel bir şehir. Açıkçası benim de artık bu 'Malatyalı' lakabım şakalıktan çıkıp, ciddi bir şey olduğunun farkına vardım ve ilk an buydu. ve hayatımda da ilk kez önemli pozisyondaki birisiyle görüntülü konuştuğum bir şeydi. Bugün de inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile yüz yüze tanışma ayrıcalığına sahip olacağım. Aslında ben buraya eşimle birlikte gelecektim ama eşimin İstanbul'da yapması gereken işleri olduğu için kendisi gelemedi. Normalde planımız ailemle, eşimle birlikte gelmekti ama bundan sonra önümüzdeki sezon da Türkiye'de kalırsam eşim ve çocuklarımla geleceğim artık" dedi.

Anadolu Efesli Krunoslav Simon: Malatya'dan çok etkilendim
Anadolu Efesli Krunoslav Simon: Malatya'dan çok etkilendim
Anadolu Efesli Krunoslav Simon: Malatya'dan çok etkilendim
Anadolu Efesli Krunoslav Simon: Malatya'dan çok etkilendim
Anadolu Efesli Krunoslav Simon: Malatya'dan çok etkilendim
Anadolu Efesli Krunoslav Simon: Malatya'dan çok etkilendim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Mehmet Muş Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Atilla Taş Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu Efesli Krunoslav Simon: Malatya'dan çok etkilendim - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 16:24:51. #1.15#

title