Anadolu Efes, yarın Real Madrid'e konuk olacak
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Anadolu Efes, yarın Real Madrid'e konuk olacak

Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Anadolu Efes, yarın Real Madrid'e konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da yapılacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Ligde 20 galibiyet ve 11 yenilgi alan Anadolu Efes, 3. sırada bulunuyor. 18 galibiyet ve 13 yenilgisi bulunan Real Madrid ise 7. sırada yer alıyor.

THY Avrupa Ligi'nde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından Bayern Münih'e 80-79 mağlup olan Anadolu Efes, geçen hafta ise Panathinaikos'u evinde 85-65 mağlup etti.

Real Madrid ise son maçında Fransa temsilcisi ASVEL'e deplasmanda 74-71 üstünlük kurdu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Anadolu Efes, rakibine 73-65 mağlup olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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