Anadolu Efes, yarın Khimki'yi konuk edecek
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Anadolu Efes, yarın Khimki'yi konuk edecek

13.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:28
Anadolu Efes, yarın Khimki'yi konuk edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Rusya temsilcisi Khimki ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Rusya temsilcisi Khimki ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, 19 maçta 10 galibiyet ve 9 yenilgiyle 9. sırada bulunuyor. Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan ve 17 kez mağlup olan Khimki ise son sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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