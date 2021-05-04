THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
Anadolu Efes, THY Euroleague play-off beşinci ve son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'i skorla mağlup ederek adını Final-Four'a yazdırdı.
Anadolu Efes, THY Euroleague play-off beşinci ve son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'i skorla mağlup ederek adını Final-Four'a yazdırdı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Matej Boltauzer xx, Fernando Rocha xx, Uros Nikolic xx
Anadolu Efes: Shane Larkin xx 10, Rodrigue Beaubois xx 5, Chris Singleton xxxx 26, Doğuş Balbay x, Sertaç Şanlı x 4, Adrien Moerman x, Tibor Pleiss x 3, Vasilije Micic xxx 18, James Anderson x, Bryant Dunston x 3, Krunoslav Simon xxx 17
Başantrenör: Ergin Ataman
Real Madrid: Causeur x, Rudy Fernandez xx 7, Abalde x 6, Alex Tyus x 2, Laprovittola xxx 17, Alocen xx 7, Garuba xx 4, Carroll xx 10, Tavares xx 8, Sergio Llull xx 10, Thompkins xx 12, Taylor x
Başantrenör: Pablo Laso
1. Periyot: 18-21 (Real Madrid lehine)
Devre: 36-41 (Real Madrid lehine)
3. Periyot: 60-57 (Anadolu Efes lehine)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA) -
Kaynak: İhlas Haber Ajansı