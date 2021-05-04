THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
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THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı

THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off beşinci ve son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'i skorla mağlup ederek adını Final-Four'a yazdırdı.

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off beşinci ve son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'i skorla mağlup ederek adını Final-Four'a yazdırdı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer xx, Fernando Rocha xx, Uros Nikolic xx

Anadolu Efes: Shane Larkin xx 10, Rodrigue Beaubois xx 5, Chris Singleton xxxx 26, Doğuş Balbay x, Sertaç Şanlı x 4, Adrien Moerman x, Tibor Pleiss x 3, Vasilije Micic xxx 18, James Anderson x, Bryant Dunston x 3, Krunoslav Simon xxx 17

Başantrenör: Ergin Ataman

Real Madrid: Causeur x, Rudy Fernandez xx 7, Abalde x 6, Alex Tyus x 2, Laprovittola xxx 17, Alocen xx 7, Garuba xx 4, Carroll xx 10, Tavares xx 8, Sergio Llull xx 10, Thompkins xx 12, Taylor x

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 18-21 (Real Madrid lehine)

Devre: 36-41 (Real Madrid lehine)

3. Periyot: 60-57 (Anadolu Efes lehine)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA) -

THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek adını Final-Four'a yazdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anadolu Efes, Real Madrid'i eleyerek Euroleague'de Final-Four'a kaldı
Anadolu Efes, Real Madrid'i eleyerek Euroleague'de Final-Four'a kaldı
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