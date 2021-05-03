Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisi son maçında Real Madrid'i konuk edecek
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisi son maçında Real Madrid'i konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisi son maçında Real Madrid'i konuk edecek
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında yarın İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında yarın İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede saat 19.45'te başlayacak.

Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk iki maçında Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek 2-0 öne geçti. İspanyol temsilcisi sonraki iki mücadeleden 80-76 ve 82-76 galip ayrılarak seride durumu 2-2'ye getirdi.

İki takım, Avrupa Ligi'nde 37. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 36 müsabakanın 25'ini Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

Avrupa kupalarında 725. maç

Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 725. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 724 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 312 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 477. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 476 müsabakada 255 galibiyet ve 221 yenilgi yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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