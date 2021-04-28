Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında Real Madrid'e konuk olacak
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında Real Madrid'e konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında Real Madrid'e konuk olacak
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında yarın İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında yarın İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Başkent Madrid'deki Wizink Center'daki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk iki maçında Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek 2-0 öne geçti. Üçüncü karşılaşmayı 80-76 kazanan Madrid temsilcisi seride durumu 2-1'e getirdi.

İki takım, Avrupa Ligi'nde 36. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 35 müsabakanın 24'ünü Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

Avrupa kupalarında 724. maç

Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 724. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 723 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 311 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 476. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 475 müsabakada 255 galibiyet ve 220 yenilgi yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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