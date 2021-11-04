Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Zenit'i konuk edecek - Haberler Spor
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Zenit'i konuk edecek

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Zenit'i konuk edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. Ligdeki 7 maçta sadece iki galibiyet elde etti, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Son maçında Zalgiris Kaunas'ı 94-60 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 14. sırada yer alıyor.

Zenit ise 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 8. sırada bulunuyor.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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