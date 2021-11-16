Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'u konuk edecek - Haberler Spor
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Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'u konuk edecek

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'u konuk edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. hafta maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. hafta maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçtan 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 12. sırada yer alıyor.

Olympiakos ise 6 galibiyet ve 3 yenilgiyle ligde 4. sırada bulunuyor.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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