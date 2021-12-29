Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde UNICS Kazan'a konuk olacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde UNICS Kazan'a konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde UNICS Kazan'a konuk olacak
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a konuk olacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Rusya temsilcisi Unıcs Kazan'a konuk olacak.

Kazan kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 17 müsabakada 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde çıktığı maçların 10'unu kazanan ve 7'sinden mağlup ayrılan UNICS Kazan ise 6. basamakta bulunuyor.

İki takım, THY Avrupa Ligi'nde 6. kez karşı karşıya gelecek. Oynanan 5 müsabakanın 4'ünü Anadolu Efes kazanırken, 1'inden ise UNICS Kazan galip ayrıldı.

Avrupa kupalarında 745. randevu

Anadolu Efes, UNICS Kazan müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 745. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 744 karşılaşmada 424 galibiyet ve 320 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 497. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 267 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 229 kez rakiplerine mağlup oldu.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title