Anadolu Efes'ten yenilikçi fikirlere destek
Anadolu Efes, İTÜ ARI Teknokent işbirliği ile İTÜ Çekirdek bünyesinde desteklediği, proje geliştiren girişimciler arasından, ön kuluçka aşamasını başarı ile bitiren üç girişimi 50'şer bin TL'lik Anadolu Efes Özel Ödülü ile ödüllendirdi.
Anadolu Efes, İTÜ ARI Teknokent işbirliği ile İTÜ Çekirdek bünyesinde desteklediği, proje geliştiren girişimciler arasından, ön kuluçka aşamasını başarı ile bitiren üç girişimi 50'şer bin TL'lik Anadolu Efes Özel Ödülü ile ödüllendirdi.
Kaynak: Dunya.com