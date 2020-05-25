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Anadolu Efes'ten, THY Avrupa Ligi'nde sezonun iptal edilmesiyle ilgili açıklama Açıklaması

Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi üzerine yayımladığı açıklamada, insan sağlığının her şeyin önünde olduğunu belirtti.

Anadolu Efes'ten, THY Avrupa Ligi'nde sezonun iptal edilmesiyle ilgili açıklama Açıklaması
25.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:19

Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi üzerine yayımladığı açıklamada, insan sağlığının her şeyin önünde olduğunu belirtti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "EuroLeague yönetimi, Kovid-19 salgınının sürmesi sebebiyle Turkish Airlines EuroLeague 2019-2020 sezonunu bugün sona erdirmiştir. Karar uyarınca kalan maçlar oynanmayacak ve takımlar, 2020-2021 sezonuna hazırlanacaklardır. En büyük dileğimiz EuroLeague'de 2019-2020 sezonunun oynanarak tamamlanmasıydı ancak bu mümkün olmadı. ING Basketbol Süper Ligi kararından sonra açıkladığımız gibi kulübümüz için insan sağlığı her şeyin önündedir. En büyük temennimiz, Kovid-19 salgınının en kısa sürede dünya genelinde sona ermesidir." denildi.

"Bu sezonki emeğimizin ve yatırımlarımızın boşa gitmediğine eminiz"

Anadolu Efes'in bu sezonki yatırımlarının boşa gitmediğine vurgu yapılan açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Lider olarak normal sezonun 28 maçlık dönemini tamamlamamızı sağlayan değerli yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza, çalışanlarımıza, partnerlerimize ve taraftarlarımıza bir kez daha çok teşekkür ederiz. ING Basketbol Süper Ligi'nde olduğu gibi EuroLeague'de de bu sezonki emeğimizin ve yatırımlarımızın boşa gitmediğine eminiz. Ülkemizi Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'de bir kez daha çok başarılı şekilde temsil ettiğimiz için çok gururluyuz. Dünya genelinde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyor, Kovid-19 salgınıyla hayatları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak 2020-2021 sezonunda da mücadele ettiğimiz tüm organizasyonlarda şampiyonluk elde etme hedefiyle sahada olacak ve taraftarlarımızla birlikte 'Benim Yerim Burası' diyeceğiz."

Kaynak: AA

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