Anadolu Efes'ten Sertaç Şanlı'ya teşekkür

Anadolu Efes, Barcelona'ya transfer olan Sertaç Şanlı'ya verdiği emekler ve mücadelesi için teşekkür etti.

Lacivert-beyazlıların sosyal medya hesabından Sertaç Şanlı ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Verdiğin tüm emekler ve mücadelen için teşekkürler, yolun açık olsun. Yeni sezonda başarılar!" denildi.

Milli basketbolcu da, "Nereden başlasam gerçekten bilemiyorum. Dünyanın en güzel sporu ile burada tanıştım, kariyerimin en zorlu ama en güzel günlerini de burada yaşadım. Basketbol topunu elime aldığım günden bu yana hayallerimi süsleyen kupayı burada kaldırdım. Kapısından küçük bir çocuk olarak girdiğim Anadolu Efes'ten, Avrupa şampiyonu olarak ayrılıyorum. Başta bana inanan ve her zaman arkamda duran koçumuz Ergin Ataman'a, başkanımız Tuncay Özilhan'a, tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekip ve yöneticilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. ve tabi ki, muhteşem taraftarlarımız. Çifte kupalı sezonumuzu sizinle doyasıya kutlamayı çok isterdim. Bu kulüpte geçirdiğim her anı daha keyifli ve daha anlamlı kıldınız. Hepinize minnettarım. Şimdi kariyerimde bambaşka bir bölüme geçsem de, bir parçam her zaman burada kalacak. Her zaman Anadolu Efes'in bir taraftarı olacağım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı