Anadolu Efes'ten Fenerbahçe Beko'ya destek Anadolu Efes, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek mesajı yayınladı.

Anadolu Efes, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek mesajı yayınladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında ve idari kadro çalışanlarında Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. En büyük dileğimiz, dostlarımızın testlerinin negatif çıkması ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır. Kendileriyle ilgili güzel haberleri kısa süre içerisinde öğreneceğimize inanıyoruz."

Kaynak: DHA