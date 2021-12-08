Anadolu Efes'ten Euroleague'de seyirci rekoru

2022 sezonunun 13 maçlık diliminde seyirci rekorunun sahibi oldu.

Anadolu Efes, biletleri iki gün önceden tükenen FC Barcelona karşılaşmasında, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 15.008 basketbolseveri ağırladı ve Turkish Airlines EuroLeague 2021 – 2022 sezonunun şu ana kadar olan bölümünde bir maçta en fazla seyirciyi ağırlayan takım oldu. Anadolu Efes'e en çok yaklaşan takımlar ise tek maç bazında yaklaşık 10 bin taraftarı salonlarında ağırladı.

Anadolu Efes, bir sonraki EuroLeague iç saha maçında ise İspanya temsilcisi Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz'i ağırlayacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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