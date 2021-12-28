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Anadolu Efes'ten dijital almanak

Anadolu Efes'ten dijital almanak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hem Turkish Airlines EuroLeague'i hem de ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlan Anadolu Efes, sezon için dijital almanak hazırladı.

Hem Turkish Airlines EuroLeague'i hem de ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlan Anadolu Efes, sezon için dijital almanak hazırladı.

Sezonun kilometre taşlarını, ilgi çekici istatistikleri, özel fotoğraf ve videoları, haber arşivlerini, tebrik mesajlarını, sezon içerisinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerini, şampiyonlukların ardından gerçekleştirilen çalışmaları ve daha pek çok içeriği bünyesinde bulunduran dijital almanak, büyük ilgi gördü.

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün, 45. kuruluş yılı kapsamında da hazırladığı dijital almanak, sampiyon.anadoluefessk.org adresinden ulaşılabiliyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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