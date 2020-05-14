Anadolu Efes'ten Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı Anadolu Efes Spor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Anadolu Efes Spor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını büyük üzüntüyle öğrendik. Sayın Çebi başta olmak üzere Covid-19 ile mücadele eden tüm Beşiktaşlı dostlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA