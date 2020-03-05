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Anadolu Efes'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için etkinlik

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde lider Anadolu Efes'in, yarın Yunan temsilcisi Olympiakos'la oynayacağı karşılaşmada lacivert-beyazlı kulüp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın taraftarları için etkinlik düzenleyecek.

05.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:48
Anadolu Efes'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için etkinlik

THY Avrupa Ligi'nde lider 'in, yarın Yunan temsilcisi 'la oynayacağı karşılaşmada lacivert-beyazlı kulüp, 8 Mart nedeniyle kadın taraftarları için etkinlik düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin 17 gün önceden tükendiği hatırlatıldı.

Anadolu Efes Kulübünün mobil uygulaması üzerinden bu karşılaşma için "Şanslı check-in" yapan Fan Club üyesi kadın taraftarlara birçok hediye verilecek.

Karşılaşma boyunca da kadın taraftarlar için pek çok etkinlik yapılacak. Ayrıca taraftarlar boyadıkları elleriyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Köşesi'ne de ellerinin izini bırakacak.

Kaynak: AA

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