Anadolu Efes'te Son Transfer Muric
Anadolu Efes Basketbol Takımı, geride kalan sezonu Banvit'te geçiren Sloven oyuncu Edo Muric'i transfer etti.
Anadolu Efes'te son transfer Muric
Anadolu Efes Basketbol Takımı, geride kalan sezonu Banvit'te geçiren Sloven oyuncu Edo Muric'i transfer etti.Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvet poziyonunda görev yapan 26 yaşında ve 2,02 metre boyundaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Muric, ligin normal sezonunda Banvit'le çıktığı 30 maçta 7 sayı, 3,7 ribaunt ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynamıştı.
Kaynak: EuroSport.com