Anadolu Efes'te şampiyonluk sevinci
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Anadolu Efes'te şampiyonluk sevinci

Anadolu Efes'te şampiyonluk sevinci
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

Ergin Ataman, play-off finalinde Fenerbahçe Beko'yu 93-66 mağlup ettikleri ve seriyi 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştıkları karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Play-off final serisinde çok önemli bir takımla mücadele ettiklerini belirten Ataman, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Türkiye'ye 8 gün önce büyük mutluluk yaşattılar. Avrupa'da Türk bayrağını göndere çektirdiler. Biz işimizi çok ciddiye alan bir takımız. Türkiye'ye döndükten sonra final serisi başladı. Üç maçı da çok net skorlarla ve iyi basketbol oynayarak kazandık. Bu sezon ligde sadece bir mağlubiyet yaşadık. Oyuncularım müthiş bir başarı kazandı. hepsini kutluyorum." diye konuştu.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde de şampiyonluk yaşayarak önemli bir başarıya imza attıklarını aktaran deneyimli başantrenör, "Bu takım, artık Türkiye'nin takımı oldu. 81 ilden herkesin gururlandığı bir takım oldu. Bize düşen görev, bu takımı koruyup önümüzdeki sezon Avrupa'da bu şampiyon kadroyla esmeye devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Buğrahan: "Çok iyi bir takımız"

Anadolu Efes'in milli oyuncusu Buğrahan Tuncer, şampiyonluğa ulaştıkları büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Çok iyi bir takım olduklarını ifade eden Buğrahan, "Çok mutluyum. Böyle bir takımın parçası olduğum için daha da mutluyum. Üç yıldır beraber oynayan bir ekibiz. Herkes artık ne yapacağını biliyor. İnanılmaz bir play-off dönemi geçirdik. Tek mağlubiyetimiz var. Çok iyi bir takımız. Önemli olan yukarıda kalabilmek. İnşallah oralarda kalmaya çalışacağız. Seneye de ambargo koymak istiyoruz." şeklinde konuştu.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Buğrahan Tuncer, "Genç ve yetenekli bir takımız. Potansiyelimiz yüksek. Tehlikeli ve her şeyi yapabilecek aç bir takımız. Her şey olabilir. Gayet iyi bir takımımız var. Olimpiyatlar neden olmasın?" diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Efes'te şampiyonluk sevinci
Anadolu Efes'te şampiyonluk sevinci
Anadolu Efes'te şampiyonluk sevinci
Anadolu Efes'te şampiyonluk sevinci

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
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Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
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