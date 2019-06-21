Anadolu Efes'te şampiyonluk kutlaması

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, soyunma odasında şampiyonluğu kutladı.

Play-off final serisinin yedinci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek şampiyon olan lacivert-beyazlı ekipte, kupa töreninin ardından soyunma odasında şampiyonluk coşkusu yaşandı.

Kulüp Başkanı Tuncay Özilhan'ın da girdiği soyunma odasında basketbolcular ve teknik ekip, kupayla basın mensuplarına poz verdi.

Lacivert-beyazlılar, tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

Öte yandan, karşılaşma boyunca kenarda oturan ve durgun tavrıyla dikkati çeken Başantrenör Ergin Ataman'ın neşeli olduğu görüldü.

Kaynak: AA