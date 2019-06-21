Anadolu Efes'te şampiyonluk kutlaması

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, soyunma odasında şampiyonluğu kutladı.

Anadolu Efes'te şampiyonluk kutlaması

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, soyunma odasında şampiyonluğu kutladı.
Play-off final serisinin yedinci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek şampiyon olan lacivert-beyazlı ekipte, kupa töreninin ardından soyunma odasında şampiyonluk coşkusu yaşandı.
Kulüp Başkanı Tuncay Özilhan'ın da girdiği soyunma odasında basketbolcular ve teknik ekip, kupayla basın mensuplarına poz verdi.
Lacivert-beyazlılar, tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.
Öte yandan, karşılaşma boyunca kenarda oturan ve durgun tavrıyla dikkati çeken Başantrenör Ergin Ataman'ın neşeli olduğu görüldü.

Kaynak: AA
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