Anadolu Efes'te sağlık kontrolleri sürüyor Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolleri devam ediyor.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolleri devam ediyor.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bryant Dunston, Adrien Moerman, James Anderson ve Rodrigue Beaubois'nın sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Anadolu Sağlık Merkezi'nde oyuncuların kan tetkiklerinin gerçekleştirildiği ve dahiliye, efor, kulak-burun-boğaz, göz, genel cerrahi, kardiyoloji ile ortopedi muayenelerinin yapıldığı aktarıldı.

Sağlık kontrollerinde oyuncularla ilgili herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA