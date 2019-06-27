Anadolu Efes'te Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı.

Anadolu Efes'te Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, emekleri için Onuralp Bitim'e teşekkür edildi.

Kaynak: AA
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