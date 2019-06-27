Anadolu Efes'te Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, emekleri için Onuralp Bitim'e teşekkür edildi.

Kaynak: AA