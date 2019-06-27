Anadolu Efes'te Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı.
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, emekleri için Onuralp Bitim'e teşekkür edildi.
Kaynak: AA
YORUMLAR
Uçak krizini fırsata çeviren kadın girişimci, yetiştirdiği şeker otunun kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor
Son Dakika Haberleri
19:24 TFF Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına...