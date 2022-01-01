Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 8 Kovid-19 vakası - Haberler Spor
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 8 Kovid-19 vakası

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 8 Kovid-19 vakası
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 7 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 7 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "31 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A takımımız için yapılan Kovid-19 testlerinde 7 oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır. Tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılan A takım üyelerimize acil şifalar dileriz." denildi.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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