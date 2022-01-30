Anadolu Efes'te başantrenör Ataman, Fenerbahçe Beko maçına çıkamayacak

Anadolu Efes Kulübü, başantrenör Ergin Ataman'ın geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugün oynanacak Fenerbahçe Beko maçında görev yapamayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Ergin Ataman, yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko müsabakasında takımımızın başında sahaya çıkamayacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca, tecrübeli antrenöre yapılan yeni tip koronavirüs testinin ise negatif çıktığı belirtildi.