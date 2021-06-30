Anadolu Efes, Tarık Sezgün ile yola devam etmedi

Anadolu Efes Kulübünde, genç pivot Tarık Sezgün ile yollar ayrıldı.

Anadolu Efes Kulübünde, genç pivot Tarık Sezgün ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Tarık Sezgün. Yolun açık olsun" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Efes altyapısından yetişen 2,12 metre boyundaki Tarık, 2014'ten bu yana lacivert-beyazlı kulübün çeşitli yaş kategorilerindeki takımlarında forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay