Anadolu Efes, Tarık Sezgün ile yola devam etmedi
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Anadolu Efes, Tarık Sezgün ile yola devam etmedi

Anadolu Efes, Tarık Sezgün ile yola devam etmedi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Anadolu Efes Kulübünde, genç pivot Tarık Sezgün ile yollar ayrıldı.

Anadolu Efes Kulübünde, genç pivot Tarık Sezgün ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Tarık Sezgün. Yolun açık olsun" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Efes altyapısından yetişen 2,12 metre boyundaki Tarık, 2014'ten bu yana lacivert-beyazlı kulübün çeşitli yaş kategorilerindeki takımlarında forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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