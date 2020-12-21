Anadolu Efes Stüdyo, basketbolseverlerin evlerine konuk olmayı sürdürüyor
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Anadolu Efes Stüdyo, basketbolseverlerin evlerine konuk olmayı sürdürüyor

21.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:47
Anadolu Efes Stüdyo, basketbolseverlerin evlerine konuk olmayı sürdürüyor

Marka haline getirdiği eğlenceli, coşkulu ve heyecanlı maç deneyimini Anadolu Efes Stüdyo ile basketbolseverlerin evlerine taşıyan Anadolu Efes Spor Kulübü, FC Barcelona karşılaşması öncesinde de dopdolu bir yayın yapacak.

Marka haline getirdiği eğlenceli, coşkulu ve heyecanlı maç deneyimini Anadolu Efes Stüdyo ile basketbolseverlerin evlerine taşıyan Anadolu Efes Spor Kulübü, FC Barcelona karşılaşması öncesinde de dopdolu bir yayın yapacak.

Turkish Airlines EuroLeague'deki maçları Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler uyarınca seyircisiz oynansa da dijital ortamda gerçekleştirdiği Anadolu Efes Stüdyo yayınları ile basketbolseverleri mutlu eden Anadolu Efes, 22 Aralık 2020 Salı günü 20.30'da başlayacak FC Barcelona karşılaşması öncesinde de taraftarlarıyla buluşacak.

Bölüm başı izlenme ortalaması 300.000'in üzerine çıkan Anadolu Efes Stüdyo'nun sekizinci bölümü, basketbolseverleri Anadolu Efes - FC Barcelona maçına hazırlayacak. İçerik üreticileri Elvin Levinler ve Bülent Hacıömeroğlu'nun yanı sıra influencer Irmak Kazuk olacak. Taraftarların pek çok sürpriz hediye de kazanacağı Anadolu Efes Stüdyo'da maskot Çaylak da yer alacak.

Çok özel konukların yanı sıra ödüllü yarışmaların, kulüp maskotu Çaylak'ın ve sürpriz içeriklerin olacağı Anadolu Efes Stüdyo'nun sekizinci bölümüne basketbolseverler sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek. - İSTANBUL

Anadolu Efes Stüdyo, basketbolseverlerin evlerine konuk olmayı sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 12:51:04. #1.15#
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